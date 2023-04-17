Росія має заплатити за відновлення України, США шукають шляхи для залучення активів РФ

Росія має заплатити за відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні.

Наразі Вашингтон обговорює із союзниками, як обійти юридичні обмеження на використання заморожених активів Росії з цією метою.

Про це в інтерв’ю CNN заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

– Світова спільнота, я думаю, очікує від Росії, що вона візьме цю відповідальність. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами, – сказала вона.

Нещодавно стало відомо, що у ЄС розглядають план з інвестиції активів РФ для відновлення України.

Європейська комісія розраховує отримати дохід у розмірі близько 2,6% від інвестування активів, що належать російському центральному банку, заморожених відповідно до санкцій ЄС.

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