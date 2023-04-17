Росія має заплатити за відновлення України, США шукають шляхи для залучення активів РФ
Росія має заплатити за відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні.
Наразі Вашингтон обговорює із союзниками, як обійти юридичні обмеження на використання заморожених активів Росії з цією метою.
Про це в інтерв’ю CNN заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.
– Світова спільнота, я думаю, очікує від Росії, що вона візьме цю відповідальність. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами, – сказала вона.
Нещодавно стало відомо, що у ЄС розглядають план з інвестиції активів РФ для відновлення України.
Європейська комісія розраховує отримати дохід у розмірі близько 2,6% від інвестування активів, що належать російському центральному банку, заморожених відповідно до санкцій ЄС.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко