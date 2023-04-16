У Маріуполі на місці 29 багатоповерхівок тепер пустеля – Андрющенко
На місці майже 30 багатоповерхівок у Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині залишилась лише пустеля.
Відповідне відео показав радник мера міста Петро Андрющенко.
Він наголосив, що саме так виглядає “русский мір”.
Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що у місті загинули понад 20 тис. людей. Йдеться про дані, які змогла підтвердити міська влада.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко