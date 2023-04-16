У разі наступу ЗСУ Чорноморський флот Росії евакуюється з Криму – Якимʼяк
Чорноморський флот Росії евакуюється з Кримського півострова у разі операції ЗСУ зі звільнення.
Таку заяву в ефірі Суспільного зробив начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким’як.
– Основне завдання Чорноморського флоту — не підтримка тих сил та військ, які обороняються. Це буде, найімовірніше, евакуація. Всього флоту, кораблів, сил, засобів. І найголовніше — це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати Другу світову війну – це так відбувалось, — розповів він.
За словами військового, у разі контрнаступу ЗСУ флот РФ перебазується до Новоросійська та інших портів у Чорному морі. Тому під час операції зі звільнення важливо, щоб ударні засоби ЗСУ могли дістати до російських кораблів.
– На жаль для противника, його дії стереотипні, безініціативні. Досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що ми маємо зараз стратегічну ініціативу, інтелектуальну ініціативу, і вона нікуди не поділась, — зауважив Яким’як.
Військовий наголосив, що знищення флагмана російського флоту – крейсера Москва – дозволило зламати плани противника на морі та відігнати його кораблі до Криму.
Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові провели неймовірну та, здавалося б, нездійсненну операцію – знищили російський ракетний крейсер Москва. Як вдалося відправити на дно флагман Чорноморського флоту РФ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко