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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У разі наступу ЗСУ Чорноморський флот Росії евакуюється з Криму – Якимʼяк

Яким'як
Фото: УНІАН

Чорноморський флот Росії евакуюється з Кримського півострова у разі операції ЗСУ зі звільнення.

Таку заяву в ефірі Суспільного зробив начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким’як.

– Основне завдання Чорноморського флоту — не підтримка тих сил та військ, які обороняються. Це буде, найімовірніше, евакуація. Всього флоту, кораблів, сил, засобів. І найголовніше — це спроба викрасти наше майно з Криму. Можемо згадати Другу світову війну – це так відбувалось, — розповів він.

За словами військового, у разі контрнаступу ЗСУ флот РФ перебазується до Новоросійська та інших портів у Чорному морі. Тому під час операції зі звільнення важливо, щоб ударні засоби ЗСУ могли дістати до російських кораблів.

– На жаль для противника, його дії стереотипні, безініціативні. Досвід ураження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що ми маємо зараз стратегічну ініціативу, інтелектуальну ініціативу, і вона нікуди не поділась, — зауважив Яким’як.

Військовий наголосив, що знищення флагмана російського флоту – крейсера Москва – дозволило зламати плани противника на морі та відігнати його кораблі до Криму.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові провели неймовірну та, здавалося б, нездійсненну операцію – знищили російський ракетний крейсер Москва. Як вдалося відправити на дно флагман Чорноморського флоту РФ читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, ВМС України, ЗСУ, Крим, флот РФ, Чорноморський флот РФ
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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