В одному з районів Києва пролунав вибух: постраждали двоє людей
Правоохоронці встановлюють обставини травмування осіб після вибуху у Деснянському районі столиці.
Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.
– Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
За попередньою інформацією, пишуть поліцейські, вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження.
– На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню, – повідомили у поліції.
Правоохоронцями наразі встановлюються усі обставини інциденту, а на місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, напередодні 18-річний підліток у Херсонській області дістав поранення, коли бавився зі знайденим гранатометом.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко