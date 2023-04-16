Правоохоронці встановлюють обставини травмування осіб після вибуху у Деснянському районі столиці.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

– Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За попередньою інформацією, пишуть поліцейські, вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження.

– На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню, – повідомили у поліції.

Правоохоронцями наразі встановлюються усі обставини інциденту, а на місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, напередодні 18-річний підліток у Херсонській області дістав поранення, коли бавився зі знайденим гранатометом.

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