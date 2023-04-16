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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В одному з районів Києва пролунав вибух: постраждали двоє людей

поліція
Фото: Pexels

Правоохоронці встановлюють обставини травмування осіб після вибуху у Деснянському районі столиці.

Про це повідомили у відділ комунікації поліції Києва.

– Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За попередньою інформацією, пишуть поліцейські, вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження.

– На даний час потерпілих госпіталізовано у лікарню, – повідомили у поліції.

Правоохоронцями наразі встановлюються усі обставини інциденту, а на місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, напередодні 18-річний підліток у Херсонській області дістав поранення, коли бавився зі знайденим гранатометом.

Війна в Україні, Вибух, Поліція
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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