Аби прорвати російські лінії оборони, потрібна “зіграність усього гігантського загальновійськового оркестру”, і це дуже ризикована справа.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів колишній офіцер британського Королівського інженерного корпусу Нік Ганнелл, який має великий досвід прориву оборони противника.

Військовий зазначає, що для України ризики посилюються тим, що на фронті ЗСУ не мають переваг у повітрі. За його словами, востаннє західні танки зустрічалися з радянськими Т-72 в Іраку 2003 року, але тоді в коаліції на чолі зі США була перевага в повітрі.

На думку Ганнелла, російська авіація зможе “розчавити українську спеціальну інженерну техніку”. Такої ж думки і колишній командир британського батальйону механізованої піхоти Бен Баррі.

– Класичний підхід під час наземного наступу – прорватися в тил супротивника, на одній або декількох ділянках, і завдати зосередженого удару по центру тяжіння супротивника. Успішні приклади без панування в повітрі рідкісні, – зазначив він.

Як пише газета, посилаючись на військових експертів, типова російська оборона складається з мінного поля, лінії протитанкових надовбів – заритих у землю бетонних пірамід, також відомих як “зуби дракона”, потім ще одного мінного поля, лінії окопів і бліндажів шириною в 400 метрів і ще через 500 метрів – протитанкового рову.

Згідно з секретними документами, які нещодавно злили в мережу, оцінки американських військових свідчать про їхні сумніви в готовності ЗСУ до прориву такої оборони як щодо підготовки особового складу, так і щодо запасів техніки та боєприпасів.

Але ЗСУ вже не раз недооцінювали, каже Глен Грант, ще один відставний британський офіцер, який консультує комітет з оборони Верховної ради.

– Якщо українська атака буде потужною і швидкою і зможе зайти в тил росіян, то фронт посиплеться і росіяни побіжать. Так само, як тікали під час контрнаступу під Харковом, – сказав Грант.

Раніше ми розповідали, що в очікуванні контрнаступу Збройних сил України, який спочатку планувався на весну 2023 року, почали публікуватись повідомлення про те, що наступальні дії української сторони, можливо, доведеться відкласти.

Тим часом міністр оборони України Олексій Резніков каже, що сьогодні час працює на користь України, оскільки низка поразок окупантів у спробі наступати на Донбасі, а також зростання напруження всередині самої Росії дає можливість підготуватися до контрнаступу.

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