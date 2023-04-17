Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх: окупант про “зачистку” мирного населення в Україні
Російські військові – справжні нелюди, які готові вбивати дітей і жінок.
Про це свідчить нове перехоплення, яке нещодавно зробила СБУ на Сході України.
– Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: “стріляйте, нах*й”. Я готовий, але я, чесно кажучи, підох*їв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й – просто наповал. Ідемо на зачистку, – розповідає своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.
При цьому його дружина під впливом пропаганди РФ зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії рашистів:
– Ми коли вдома були, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний – усі поїхали.
У СБУ повідомляють, що наразі слідчі розслідують понад 34 тис. проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Нагадаємо, що найманці російської терористичної організації ПВК Вагнера зізналися в розстрілі мирних мешканців у Бахмуті та Соледарі (Донецька область).
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко