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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх: окупант про “зачистку” мирного населення в Україні

Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх: окупант про “зачистку” мирного населення в Україні
Фото: Getty Images

Російські військові – справжні нелюди, які готові вбивати дітей і жінок.

Про це свідчить нове перехоплення, яке нещодавно зробила СБУ на Сході України.

– Нам треба вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне відразу, взагалі просто: “стріляйте, нах*й”. Я готовий, але я, чесно кажучи, підох*їв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й – просто наповал. Ідемо на зачистку, – розповідає своїй дружині російський військовий, якого відправили в Україну у грудні 2022 року.

При цьому його дружина під впливом пропаганди РФ зовсім не дивується новині про звірячі вбивства, скоєні чоловіком, і навпаки, виправдовує дії рашистів:

– Ми коли вдома були, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний – усі поїхали.

У СБУ повідомляють, що наразі слідчі розслідують понад 34 тис. проваджень за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що найманці російської терористичної організації ПВК Вагнера зізналися в розстрілі мирних мешканців у Бахмуті та Соледарі (Донецька область).

Джерело: СБУ
Армія Росії, Війна в Україні, Вбивство, Воєнні злочини, Пропаганда Росії, Російська агресія, Росія
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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