Війна в Україні

17 Квітня, 0:50

Німеччина отримала понад 300 повідомлень про воєнні злочини в Україні

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.

Згідно з інформацією, дані щодо російської війни надходили від українських біженців або німецького населення. У поліції підтримали українських слідчих, закупивши та надавши матеріали для судово-медичної роботи.

У 2022 році німецька поліція закупила обладнання, зокрема, для захисту доказів і документації на суму понад €11,5 млн і передала його українській владі.