Війна в Україні

Обстріл Запоріжжя та Сумської області: 418-й день війни (онлайн)
Німеччина отримала понад 300 повідомлень про воєнні злочини в Україні
Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини станом на середину квітня отримало 337 повідомлень про можливе скоєння воєнних злочинів в Україні.
Згідно з інформацією, дані щодо російської війни надходили від українських біженців або німецького населення. У поліції підтримали українських слідчих, закупивши та надавши матеріали для судово-медичної роботи.
У 2022 році німецька поліція закупила обладнання, зокрема, для захисту доказів і документації на суму понад €11,5 млн і передала його українській владі.
У Бєлгороді безпілотник вдарив по ТЕС – що відомо
У російському Бєлгороді невідомий безпілотний літальний апарат вдарив по тепловій електростанції, після чого у небі піднявся густий і темний дим.
Прокремлівські видання повідомляють, що на станції спалахнула масштабна пожежа, а у місті частково зникло світло.
Наразі немає інших подробиць, що відбувається на місці удару. Водночас невідомо, хто запустив дрон по ТЕС. Інформація уточнюється.
Данілов прокоментував можливі дати контрнаступу ЗСУ
Деталі майбутнього контрнаступу воїнів ЗСУ на фронті знає лише Україна, яка ухвалює всі необхідні рішення. Дуже обмежене коло осіб знатимуть про стратегічні кроки та всі обставини, які будуть на той час. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо президенту, головнокомандувачу. Сьогодні ніхто не може сказати, чи буде контрнаступ завтра, післязавтра, через тиждень. Інші дати називають. Це рішення буде державницьке та виважене, – пояснив він.
РФ заплатить за відновлення України: США шукають шляхи для залучення активів
Росія має заплатити за відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.
Наразі Вашингтон обговорює із союзниками, як обійти юридичні обмеження на використання заморожених активів Росії з цією метою.
– Світова спільнота, я думаю, очікує від Росії, що вона візьме цю відповідальність. Це те, що ми обговорюємо з нашими партнерами, але існують юридичні обмеження щодо того, що ми можемо робити із замороженими російськими активами, – сказала вона.
Російська армія атакувала Запорізьку область: вибиті шибки, потрощені фасади
Окупанти тероризують мирних жителів Запорізької області, повідомляє військова адміністрація.
За даними ОВА, ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але обійшлося без постраждалих.
Наразі всі профільні служби працюють на місці ударів: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин РФ.
Війська РФ обстріляли прикордонні громади Сумської області
У Сумській області російські війська тричі обстріляли прикордонні території, зокрема, Великописарівську, Білопільську та Шалигинську громади.
За даними Сумської обласної військової адміністрації, зафіксовано щонайменше 16 ударів з ворожих мінометів та артилерії на території регіону.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко