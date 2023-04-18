Вбивства дітей вагнерівцями у Бахмуті: в Офісі генпрокурора розпочали перевірку

Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК Вагнера про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей.

– До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку, – повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, там зазначили, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов’язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці Росії.

Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.

Про підозру вже повідомили керівнику ПВК Вагнера та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.

Зі свого боку український омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував інформацію про вбивство бойовиками українських дітей.

– Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а ті, хто їх розповідає, — ідентифіковані. Безперечно, що у разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей потрібно вжити всіх необхідних заходів реагування, — сказав він.

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