Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вбивства дітей вагнерівцями у Бахмуті: в Офісі генпрокурора розпочали перевірку

Вбивства дітей вагнерівцями у Бахмуті: в Офісі генпрокурора розпочали перевірку
Фото: Getty Images

Офіс генерального прокурора почав перевіряти заяви учасників ПВК Вагнера про те, що вони вбивали мирних українців, зокрема дітей.

– До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо викладених фактів за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені в рамках розслідування кримінальних проваджень, їм буде надано відповідну правову оцінку, – повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Крім того, там зазначили, що здійснюють процесуальне керівництво у справах, пов’язаних з діями представників ПВК, які воюють на боці Росії.

Їх перевіряють на причетність до ведення агресивної війни, зазіхання на територіальну цілісність України, скоєння воєнних злочинів.

Про підозру вже повідомили керівнику ПВК Вагнера та керівнику одного з підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність.

Читайте також
Ми вбивали всіх – жінок, пенсіонерів і дітей: вагнерівці розповіли про звірства в Бахмуті
Бойовик ПВК Вагнера

Зі свого боку український омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував інформацію про вбивство бойовиками українських дітей.

– Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а ті, хто їх розповідає, — ідентифіковані. Безперечно, що у разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей потрібно вжити всіх необхідних заходів реагування, — сказав він.

Війна в Україні, Вбивство, Воєнні злочини, Дмитро Лубінець, Офіс генпрокурора, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зимово-весняний наступ РФ провалила та перейшла до оборони – Буданов
Вбивства дітей вагнерівцями у Бахмуті: в Офісі генпрокурора розпочали перевірку
Росія повинна програти війну, інакше вона нападе на іншу країну – Дуда
Анджей Дуда
Хто він – ми знаємо: очільник ГУР про виконавця страти українського військового
Кирило Буданов
Витік секретних даних США є спеціальною інформаційною операцією – Буданов
Кирило Буданов
РФ перекидає на Схід України “штурмові Z-підрозділи” із зеків – ЗСУ
російський окупант
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь