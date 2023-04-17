Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Чому в обмінниках не хочуть приймати застарілі долари та які банкноти купувати у 2023 році
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Витік секретних даних США є спеціальною інформаційною операцією – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Злив секретних матеріалів США є стандартною спеціальною інформаційною операцією, але очікуваного ефекту це не дало.

Про це глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю NV.

– Насамперед треба сказати, що все це є стандартною спеціальною інформаційною операцією. У цьому полягає найбільша проблема Для того, щоб створити спеціальну інформаційну операцію, вам потрібні як правдиві факти, так і видозмінені або взагалі вигадані. Але вони мають бути комбіновані, інакше це просто не працює. Тому стандартна формула для таких операцій — це 70-80% загальної правди, а 20-30% – це видозмінені чи штучно створені факти. Але саме вони є ключовими, — сказав він.

Буданов додав, щоб розібратися, потрібен детальний аналіз документів, на який необхідний час.

– Певні розбіжності ми там бачимо. А от скільки там у відсотках цього всього буде, зрозуміємо згодом, — сказав він.

Глава ГУР упевнений, що метою витоку було скомпрометувати відносини між Україною, США та іншими країнами, тому цей витік не став несподіванкою.

– Ми в режимі постійних інформаційних нападів та спеціальних інформаційних операцій живемо тривалий проміжок часу, – сказав він.

Читайте також
Гра спецслужб РФ: Подоляк про “злив” секретних документів щодо війни в Україні
Михайло Подоляк

Крім того, Буданов заявив, що витік документів “не такий вже й великий” і ефекту, на який розраховували, створюючи цей витік, не виникло.

– Недовіра, яка мала б активувати певні декларативні заяви з боку України та з боку інших країн, зрештою у поєднанні з певними протиріччями мала б руйнівний ефект. Але цього також не сталося, – каже він.

При цьому Буданов сказав, що згадка у цих документах про те, що глава Ради безпеки РФ Микола Патрушев та керівник російського генштабу Валерій Герасимов нібито хотіли пригальмувати війну – “чиста брехня”.

– Герасимов був один у принципі з небагатьох, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав нейтральнішу позицію. Він ніколи не кричав “давайте їх вбивати” і ніколи не кричав “не треба цього”. Як усі в цьому питанні він був, щоб не бути крайнім. Тому що він (я його не дуже люблю зі зрозумілих причин) не дурень, далеко не дурень, – нагадав він.

інформаційна війна, Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони, Росія, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вбивства дітей вагнерівцями у Бахмуті: в Офісі генпрокурора розпочали перевірку
Витік секретних даних США є спеціальною інформаційною операцією – Буданов
Зимово-весняний наступ РФ провалила та перейшла до оборони – Буданов
Витік секретних даних США є спеціальною інформаційною операцією – Буданов
Росія повинна програти війну, інакше вона нападе на іншу країну – Дуда
Анджей Дуда
Хто він – ми знаємо: очільник ГУР про виконавця страти українського військового
Кирило Буданов
РФ перекидає на Схід України “штурмові Z-підрозділи” із зеків – ЗСУ
російський окупант
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь