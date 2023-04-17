Витік секретних даних США є спеціальною інформаційною операцією – Буданов

Злив секретних матеріалів США є стандартною спеціальною інформаційною операцією, але очікуваного ефекту це не дало.

Про це глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів в інтерв’ю NV.

– Насамперед треба сказати, що все це є стандартною спеціальною інформаційною операцією. У цьому полягає найбільша проблема Для того, щоб створити спеціальну інформаційну операцію, вам потрібні як правдиві факти, так і видозмінені або взагалі вигадані. Але вони мають бути комбіновані, інакше це просто не працює. Тому стандартна формула для таких операцій — це 70-80% загальної правди, а 20-30% – це видозмінені чи штучно створені факти. Але саме вони є ключовими, — сказав він.

Буданов додав, щоб розібратися, потрібен детальний аналіз документів, на який необхідний час.

– Певні розбіжності ми там бачимо. А от скільки там у відсотках цього всього буде, зрозуміємо згодом, — сказав він.

Глава ГУР упевнений, що метою витоку було скомпрометувати відносини між Україною, США та іншими країнами, тому цей витік не став несподіванкою.

– Ми в режимі постійних інформаційних нападів та спеціальних інформаційних операцій живемо тривалий проміжок часу, – сказав він.

Крім того, Буданов заявив, що витік документів “не такий вже й великий” і ефекту, на який розраховували, створюючи цей витік, не виникло.

– Недовіра, яка мала б активувати певні декларативні заяви з боку України та з боку інших країн, зрештою у поєднанні з певними протиріччями мала б руйнівний ефект. Але цього також не сталося, – каже він.

При цьому Буданов сказав, що згадка у цих документах про те, що глава Ради безпеки РФ Микола Патрушев та керівник російського генштабу Валерій Герасимов нібито хотіли пригальмувати війну – “чиста брехня”.

– Герасимов був один у принципі з небагатьох, хто виступав за військову операцію. Патрушев займав нейтральнішу позицію. Він ніколи не кричав “давайте їх вбивати” і ніколи не кричав “не треба цього”. Як усі в цьому питанні він був, щоб не бути крайнім. Тому що він (я його не дуже люблю зі зрозумілих причин) не дурень, далеко не дурень, – нагадав він.

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