Розповіді бойовиків ПВК Вагнера про холоднокровні вбивства дітей у містах Бахмут та Соледар Донецької області проливають світло на воєнні злочини армії РФ в Україні.

На цьому наголосив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зізнання російських терористів, оприлюднені правозахисною організацією Gulagu.net.

– Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК Вагнера, але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу, – наголосив він.

Єрмак додав, що за озвучені “вагнерівцями” воєнні злочини має бути жорстке та справедливе покарання. Керівник ОПУ запевнив, що російські злочинці обов’язково будуть притягнені до відповідальності.

– Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх… Світ має бачити обличчя РФ, не боятися, а бити жорстко, – зазначив Єрмак.

Він нагадав, що російські окупанти викрали тисячі українських дітей, і наразі невідомо, скільки з них залишаються живими. Україна наразі робить все можливе, щоб повернути неповнолітніх українців.

Сьогодні на YouTube-каналі правозахисної організації Gulagu.net з’явилося відео зізнань двох екскомандирів підрозділів ПВК Вагнера в убивствах мирних українців у Бахмуті та Соледарі. Терористи розповіли про жорстокі розстріли десятків жінок, пенсіонерів, підлітків та зовсім маленьких дітей, а також українських військовополонених.

Джерело: Telegram-канал Андрія Єрмака

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