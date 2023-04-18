Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що окупанти намагаються наступати на кількох напрямках одночасно, проте зазнають невдач.

Сили оборони України, попри високу активність ворога, стримують його просування.

Так, російські загарбники спробували наступати на Куп’янському напрямку, але завдяки влучному вогню нашої артилерії окупантам довелося тікати, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку дії армії РФ також безуспішні.

– Всі його (ворога – Ред.) спроби провести наступальні дії розбились через стійкість наших позицій та мужність воїнів, – наголосив Сирський.

Епіцентром бойових дій на сході країни залишається Бахмутський напрямок.

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