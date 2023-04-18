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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Куп’янському напрямку окупантам від вогню ВСУ довелося тікати – Сирський

ЗСУ українські солдати
Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що окупанти намагаються наступати на кількох напрямках одночасно, проте зазнають невдач.

Сили оборони України, попри високу активність ворога, стримують його просування.

Так, російські загарбники спробували наступати на Куп’янському напрямку, але завдяки влучному вогню нашої артилерії окупантам довелося тікати, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

На Лиманському напрямку дії армії РФ також безуспішні.

– Всі його (ворога – Ред.) спроби провести наступальні дії розбились через стійкість наших позицій та мужність воїнів, – наголосив Сирський.

Епіцентром бойових дій на сході країни залишається Бахмутський напрямок.

Бахмут, Війна в Україні, Куп'янськ, Олександр Сирський
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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