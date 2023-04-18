На війні загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Йому було 55 років.

Інформацію Фактам ICTV підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Попередньо Барна загинув вчора, 17 квітня. Сьогодні, 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

Останній допис на сторінці Олега Барни у соціальній мережі Facebook було зроблено 13 квітня. Поки інших підтверджень

Що відомо про Олега Барну?

Олег Барна народився у селі Нагірянка на Тернопільщині. Він закінчив Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Він був народним депутатом восьмого скликання.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.