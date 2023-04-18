Бої за Бахмут (Донецька область) перемістилися вже в центральну частину міста. Подеколи українських захисників та окупаційні війська РФ відділяють лічені метри.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України, оприлюднивши відео боїв за Бахмут.

У відомстві нагадали, що битва за Бахмут триває вже майже 10 місяців. Попри величезні втрати, окупанти продовжують штурмувати місто, “повільно просуваючись вперед”.

– Протистояння перемістилось у центральну частину міста. Бої в щільній міській забудові точаться на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону, – наголосили в ДПСУ.

На записі можна побачити планування операцій у командному пункті, бої на вулицях Бахмута. На відеокадрах прикордонники проводять аеророзвідку, разом із іншими Силами оборони полюють за ворожою авіацією та “вітають” окупантів з останнім снігом написом на снаряді.

Також показано операцію з порятунку побратимів, під час якої група прикордонників у Бахмуті відбила атаку росіян, котрі спробували оточити інший підрозділ ДПСУ.

– Якщо ще місяць тому ми були в лісі, в посадці, то зараз це вже більше вуличні бої. Це дуже важко. По-перше, ти не знаєш, звідки до тебе прилетить куля, в будь-якому місці може сидіти снайпер. На будь-якій території, куди ми заходимо, дуже небезпечно. Бої зараз на різних дистанціях. Але в нас уже такі дистанції, що ворог нас закидував гранатами: 5-10 метрів може бути, 20 метрів, дуже близько. Ми чуємо їхні голоси, ми їх бачимо, чуємо, як вони розмовляють, що кричать, – розповів один із військових.

Як зазначають у ДПСУ, жодних ознак “снарядного голоду”, про який раніше заявляли в ПВК Вагнера, українські захисники не помічають. Натомість прикордонники відзначають зміни серед особового складу ворога: з’явилися більш навчені та підготовлені окупанти.

Росіяни також застосовують у Бахмуті нову тактику: заходять групою до 10 осіб, розвідують ситуацію, відкривають вогонь, щоб спровокувати українців відкрити вогонь у відповідь. Це допомагає окупантам виявляти вогневі точки українських військових. Агресор також застосовує дуже багато дронів.

За словами захисників, коли окупанти виявляють позиції українських військ, то на третій день уже можуть йти на штурм більшими групами до 20 осіб. При цьому вони намагаються обходити з флангів і замикати кільце навколо української вогневої позиції.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідали, що РФ кидає у Бахмут повітряно-десантні війська. А за даними британської розвідки, російське командування перекинуло війська з-під Донецька на Бахмутський напрямок.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог збільшує активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів у районі Бахмута, перетворюючи місто на руїну.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Джерело : Держприкордонслужба

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.