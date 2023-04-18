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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Ті, хто допомагатиме РФ у війні, зіткнуться з серйозними наслідками – заява G7

Ті, хто допомагатиме РФ у війні, зіткнуться з серйозними наслідками – заява G7
Фото: Depositphotos

Міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві пообіцяли надалі підтримувати Україну та попередили про наслідки для тих держав, які допомагатимуть Росії.

Про це йдеться у спільному комюніке глав МЗС.

– Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у війні або зіткнутись із серйозними наслідками. Ми посилимо свою координацію для запобігання та реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії та продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує війну Росії проти України, – зазначили міністри.

Зазначено, що країни Великої сімки залишаються відданими посиленню санкцій проти Росії, а також протидії спробам РФ та третіх сторін ухилитися від них.

Також учасники закликали РФ негайно вивести свої війська та техніку з України. Вони зазначили, що Росія має заплатити за завдані нею збитки та відповісти за воєнні злочини та інші звірства.

Окрім того, у G7 наголосили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії та її погрози розмістити ядерну зброю в Білорусі є неприйнятними, а будь-яке використання Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

У четвер, 13 квітня, Рада Європейського Союзу погодила виділення €1 млрд для підтримки Збройних сил України.

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Джерело: заява міністрів G7

G7, Війна в Україні, Росія, Україна
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Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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