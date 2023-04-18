У Британії вважають, що лише деокупація Криму закінчить війну – The Guardian
У Міністерстві закордонних справ Великої Британії припускають, що деокупація Криму – це єдиний спосіб закінчити війну Росії проти України.
Про це пише The Guardian з посиланням на британських чиновників.
Зазначено, що російський диктатор Володимир Путін повинен вивести свої війська з українського півострова, а Захід має надати Києву “інструменти для завершення цієї роботи”.
Окрім того, британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що Захід має бути готовим до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати українські території.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко