У Міністерстві закордонних справ Великої Британії припускають, що деокупація Криму – це єдиний спосіб закінчити війну Росії проти України.

Про це пише The Guardian з посиланням на британських чиновників.

Зазначено, що російський диктатор Володимир Путін повинен вивести свої війська з українського півострова, а Захід має надати Києву “інструменти для завершення цієї роботи”.

Окрім того, британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що Захід має бути готовим до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати українські території.

Джерело : The Guardian

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