У Мелітополі військкомат збирає дані громадян з російським паспортом – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані людей, які отримали паспорти РФ.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих, хто отримав російські паспорти.

– Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт – це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації, – додав мер.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.

Джерело: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.