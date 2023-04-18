У Мелітополі військкомат збирає дані громадян з російським паспортом – мер
У тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані людей, які отримали паспорти РФ.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, по всіх підприємствах, які продовжили функціонування на тимчасово окупованій території, поставили за мету до 18 квітня зібрати дані для військкомату лише у тих, хто отримав російські паспорти.
– Тепер ми маємо відповідь, що рашистський паспорт – це дійсно квиток до призову, дійсно квиток до першочергової мобілізації, – додав мер.
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські окупанти масово будують фортифікаційні споруди біля міста та мінують поля, готуючись до контрнаступу ЗСУ.
Джерело: Іван Федоров
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко