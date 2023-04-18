Впроваджувала освітні “стандарти” РФ: затримано доньку гауляйтера Чорнобаївки
Служба безпеки України затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки (Херсонська область) Юрія Турульова, яка активно підтримувала дії російських окупантів.
Як поінформували в пресслужбі СБУ, 30-річну жінку розшукали на Вінниччині, куди вони переїхала під виглядом переселенки після звільнення правобережжя Херсонщини.
За даними слідства, після окупації Чорнобаївки зловмисниця однією з перших підтримала ворога та добровільно почала працювати в місцевій окупаційній “адміністрації”.
За протекції свого батька – колаборанта Турульова – вона стала так званою очільницею “відділу”, де займалася впровадженням освітніх “стандартів” РФ. Зловмисниця змушувала педагогів проводити русифікацію селищних навчальних закладів, переходити на розрахунки в російських рублях.
Колаборантка також організовувала та брала участь у численних пропагандистських акціях РФ на окупованих територіях області. Наприклад, наприкінці липня 2022 року вона була “делегатом” на прокремлівському форумі, який називався: “ми разом з Росією”.
– На ньому учасники схвалили так звану “декларацію розвитку регіону”, яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ, – уточнили в СБУ.
Слідчі СБУ повідомили колаборантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації країни-агресора). Їй загрожує до 12 років ув’язнення.
Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.
Ще влітку минулого року колишньому керівнику місцевої автостанції Юрію Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Він погодився на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду так званого глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади. За даними слідства, колаборант переслідував місцевих жителів із проукраїнською позицією.
Наприкінці червня з’явилася інформація про підрив Юрія Турульова в автівці.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко