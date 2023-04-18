Служба безпеки України затримала доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки (Херсонська область) Юрія Турульова, яка активно підтримувала дії російських окупантів.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, 30-річну жінку розшукали на Вінниччині, куди вони переїхала під виглядом переселенки після звільнення правобережжя Херсонщини.

За даними слідства, після окупації Чорнобаївки зловмисниця однією з перших підтримала ворога та добровільно почала працювати в місцевій окупаційній “адміністрації”.

За протекції свого батька – колаборанта Турульова – вона стала так званою очільницею “відділу”, де займалася впровадженням освітніх “стандартів” РФ. Зловмисниця змушувала педагогів проводити русифікацію селищних навчальних закладів, переходити на розрахунки в російських рублях.

Колаборантка також організовувала та брала участь у численних пропагандистських акціях РФ на окупованих територіях області. Наприклад, наприкінці липня 2022 року вона була “делегатом” на прокремлівському форумі, який називався: “ми разом з Росією”.

– На ньому учасники схвалили так звану “декларацію розвитку регіону”, яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ, – уточнили в СБУ.

Слідчі СБУ повідомили колаборантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації країни-агресора). Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Ще влітку минулого року колишньому керівнику місцевої автостанції Юрію Турульову повідомили про підозру в колабораційній діяльності. Він погодився на співпрацю з російськими загарбниками та обійняв посаду так званого глави адміністрації Чорнобаївської територіальної громади. За даними слідства, колаборант переслідував місцевих жителів із проукраїнською позицією.

Наприкінці червня з’явилася інформація про підрив Юрія Турульова в автівці.

Джерело : СБУ

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