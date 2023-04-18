Захід готується, що Росія вдасться до екстремальних тактик, щоб утримати українські території – The Guardian
Західні лідери готуються до того, що російський диктатор Володимир Путін може використати “всі інструменти, які у нього залишилися”, включаючи ядерні погрози та кібератаки у відповідь на очікуваний контрнаступ України.
Про це пише The Guardian.
Британські офіційні особи на саміті міністрів закордонних справ G7 в Японії заявили, що очікують від Росії заходів у відповідь і “повинні бути готовими” до екстремальної тактики росіян, які намагатимуться утримати українські території.
Так, минулого місяця експрезидент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова відповісти українцям “абсолютно будь-якою зброєю”, якщо Київ спробує повернути Крим.
– Здається, у Кремлі визнали, що російські війська незабаром можуть почати оборонятись в Україні, оскільки їх власний зимовий контрнаступ сповільнюється, – пише видання.
Представники G7 заявили, що під час переговорів відбувся “відкритий обмін думками” щодо підходу до війни РФ проти України, включно з майбутніми перспективами припинення війни, які, за словами прем’єра Великої Британії Ріші Сунака, “зрештою дійдуть до столу переговорів”.
У спільному комюніке міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли надалі підтримувати Україну та попередили про наслідки для тих держав, які допомагатимуть Росії.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко