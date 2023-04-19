Російські окупаційні війська отримають відчутну відповідь за удари по Херсону та містах на Донеччині.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 18 квітня.

Він розповів, що протягом дня мав поїздки у різні міста України.

– Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний. Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло, – сказав президент.

Президент відзначив бійців, які виявляють і знищують ворожі позиції.

– Ті позиції, із яких окупант обстрілює наші міста й села. Російські удари по Херсону, по Бериславському району, по містах Донеччини – усі удари ворога отримають нашу відповідь. Відчутну відповідь, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський додав, що мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем та вручити їм нагороди.

– Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм: за влучність і хоробрість, за знищення окупантів, – сказав він.

Президент вкотре у зверненні відзначив військових:

55-та окрема артилерійська бригада;

морпіхи 35-ї, 36-ї окремих бригад;

десантники 79-ї окремої бригади;

воїни 110-ї окремої механізованої бригади;

501-й окремий батальйон морської піхоти;

окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького.

– Дякую всім вам за службу! І дякую вам всім за шеврони, які ви мені дали сьогодні: це справді почесно. Дякую, хлопці, – сказав він.

Окремо Зеленський подякував медичним силам і усім лікарям, медичним сестрам і братам, які повертають українських захисників і захисниць до життя після поранень.

Він нагадав, що як на Донеччині, так і тут, у Полтаві, відвідав шпиталі.

– Гордість за наших людей, сильних навіть тоді, коли вони ще відновлюють свої сили. Честь і шана всім, хто лікує наших воїнів, – сказав президент.

Він додав, що мав у Полтаві “тривалу та змістовну” нараду щодо ситуації в регіоні.

– Військове керівництво, місцева влада… Першочергово – безпекові та соціальні питання, безпека для закладів освіти, відбудова, забезпечення переселенців, – сказав президент.

За його словами, також є рішення щодо відновлення енергетики, як генерації, так і мереж.

– Є різні доручення робочого рівня – те, чим маємо підтримати Полтавщину. І обов’язково це зробимо, – запевнив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна “жодного дня не втрачає” у спілкуванні зі своїми партнерами, тому з Полтави провів розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

– Подякував за незмінну двопартійну підтримку. Щойно після поїздки на передову поінформував пана Маккарті про те, що відбувається зараз на фронті, про наші оборонні потреби й можливості. Порушив питання F-16, далекобійної зброї, додаткової артилерії й трибуналу – трибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави, – розповів український лідер.

Він також повідомив, що запросив спікера Палати представників США відвідати Україну.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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