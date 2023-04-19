За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% військових ЗСУ, яких повернули з російського полону, зазнавали знущань та катувань. Водночас окупанти, перебуваючи в українському полоні, мають триразове харчування, зону для відпочинку та доступ до медицини.

Фотограф Влад Ліберов показав, як виглядають місця утримання російських полонених.

За його словами, окупанти живуть, “наче в хорошому санаторії”, адже Україна поводиться з загарбниками, відповідно до вимог Женевських конвенцій.

Росіяни мають триразове харчування, яке відповідає стандартам. За словами працівника установи, окупанти не скаржаться і набирають вагу.

У шпиталі, де лікують полонених, кваліфіковані лікарі та нове обладнання. Є навіть кабінет стоматолога та новий рентген. Також за станом росіян стежить психолог.

Російські військові мають зону відпочинку, доступ до каплички, а також магазин, де можуть придбати собі необхідні речі.

– Військовополонені мають роботу, працюють з понеділка по суботу. За роботу отримують близько 30 грн на день. Не забуваємо, що увесь час у полоні вони продовжують отримувати зарплатню від РФ, – зазначає Ліберов.

Водночас, яке б не було ставлення України до полонених окупантів, деякі росіяни все ще не шкодують, що пішли воювати. За їхніми словами, від них нічого не залежало і вони просто “виконували накази”.

Окрім того, після обміну загарбники починають розповідати про “жахіття українського полону”.

Раніше в мережі з’явилось відео з обезголовленням окупантами, ймовірно, українського військового.

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ. Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових не здаватись у полон.

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