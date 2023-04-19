Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Поки росіяни знущаються над українськими бійцями. Фотограф показав умови, в яких утримують полонених окупантів

Поки росіяни знущаються над українськими бійцями. Фотограф показав умови, в яких утримують полонених окупантів
Фото: Getty Images

За даними Офісу уповноваженого з прав людини 86% військових ЗСУ, яких повернули з російського полону, зазнавали знущань та катувань. Водночас окупанти, перебуваючи в українському полоні, мають триразове харчування, зону для відпочинку та доступ до медицини.

Фотограф Влад Ліберов показав, як виглядають місця утримання російських полонених.

За його словами, окупанти живуть, “наче в хорошому санаторії”, адже Україна поводиться з загарбниками, відповідно до вимог Женевських конвенцій.

Росіяни мають триразове харчування, яке відповідає стандартам. За словами працівника установи, окупанти не скаржаться і набирають вагу.

У шпиталі, де лікують полонених, кваліфіковані лікарі та нове обладнання. Є навіть кабінет стоматолога та новий рентген. Також за станом росіян стежить психолог.

Російські військові мають зону відпочинку, доступ до каплички, а також магазин, де можуть придбати собі необхідні речі.

– Військовополонені мають роботу, працюють з понеділка по суботу. За роботу отримують близько 30 грн на день. Не забуваємо, що увесь час у полоні вони продовжують отримувати зарплатню від РФ, – зазначає Ліберов.

Водночас, яке б не було ставлення України до полонених окупантів, деякі росіяни все ще не шкодують, що пішли воювати. За їхніми словами, від них нічого не залежало і вони просто “виконували накази”.

Окрім того, після обміну загарбники починають розповідати про “жахіття українського полону”.

Раніше в мережі з’явилось відео з обезголовленням окупантами, ймовірно, українського військового.

За дев’ять місяців українська сторона отримала кілька десятків відео з жорстокими знущаннями та стратами військових ЗСУ.  Росіяни цілеспрямовано знімають і викладають у мережу відео катувань українських бійців, щоб підтримувати “градус антиукраїнської істерії” всередині самої Росії, а також щоб мотивувати своїх військових не здаватись у полон.

Читайте також
Розвідка Британії назвала два пріоритетні напрямки дезінформації РФ
Президент РФ Володимир Путін

Війна в Україні, полон, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Викликали посла для консультації. Реакція МЗС України на зустріч Лукашенка з Пушиліним
МЗС України
Ядерні погрози РФ не спрацюють. НАТО продовжить підтримувати Україну – Столтенберг
Поки росіяни знущаються над українськими бійцями. Фотограф показав умови, в яких утримують полонених окупантів
Зустріч у Рамштайні: Україна проситиме у союзників ракети й системи ППО
ракета IRIS-T
Нічна атака дронів на Одещину не мала наслідків для енергосистеми – Укренерго
електроенергія
На війні загинув колишній нардеп Олег Барна
Олег Барна
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Будапештський меморандум був помилкою? Чому угода не спрацювала
Поки росіяни знущаються над українськими бійцями. Фотограф показав умови, в яких утримують полонених окупантів
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь