До України прибули комплекси протиракетної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Про це в Telegram повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Такі системи протиракетної оборони дозволять Україні захиститися від ударів російських крилатих ракет та безпілотників, наголосив Олександр Павлюк.

Він також подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони нашої країни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив інформацію Міноборони Німеччини про передання Києву ЗРК Patriot.

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