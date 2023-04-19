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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ППО Patriot для України передали ще дві країни – Міноборони

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

До України прибули комплекси протиракетної оборони Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Про це в Telegram повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Такі системи протиракетної оборони дозволять Україні захиститися від ударів російських крилатих ракет та безпілотників, наголосив Олександр Павлюк.

Він також подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони нашої країни.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив інформацію Міноборони Німеччини про передання Києву ЗРК Patriot.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 420-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Міноборони України, Нідерланди, США
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