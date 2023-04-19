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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія намагається відрізати доступ ЗСУ до інтернету через Starlink – WP

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Росія намагається перешкодити доступу українських військ до інтернету через супутниковий зв’язок Starlink.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на секретну доповідь американської розвідки.

Зазначено, що для цього Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби Тобол.

Як свідчать висновки розвідки, програма, “нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атаки на супутники, що використовують його супротивниками”.

Компанія SpaceX, яка володіє Starlink, відмовилася від коментарів. Минулої весни Ілон Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію, написавши в травні в Twitter, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до спроб “глушіння і злому”, росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Костянтин Жура, речник Міністерства оборони України, заявив, що в Києві знають про зусилля Росії і “вживають заходів для їх нейтралізації”.

Starlink виявився життєво важливим для українських військових, які покладаються на невеликі портативні термінали для зв’язку на полі бою і передання розвідувальних даних.

Видання вказує, що незрозуміло, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів з Тоболом або іншими засобами глушіння, що використовуються російськими військами, як система Тірада-2.

Було виявлено щонайменше сім комплексів Тобол в РФ, всі вони розташовані поруч з об’єктами, що використовуються для відстеження супутників.

– Хоча розміщення Росією комплексів Тобол по всій країні може свідчити про те, що вони використовуються в оборонних цілях, три об’єкти, про які йдеться в оцінці американської розвідки – один під Москвою, один поблизу Криму і ще один у Калінінграді – є найближчими до України, що робить їх придатними для атаки засобів зв’язку ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Раніше The Economist з посиланням на українського військового повідомило, що Starlink використовує геофіксацію для блокування використання своїх терміналів не лише у зоні бойових дій та на окупованій росіянами території України, а й над водою.

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Джерело: The Washington Post
Starlink, Війна в Україні, Росія
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