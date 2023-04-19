Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму

Постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, чому всі звинувачення з боку російських окупантів у нібито екоциді на півострові через перекриття Північнокримського каналу безпідставні.

У коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку вона заявила, що до 2014 року Україна в Крим постачала понад 1 млрд кубометрів води цим каналом, з яких близько 75% йшло саме на агропромисловий комплекс, промисловість тощо.

– Але вся місцева вода – ті ж стічні води, які накопичувалися, підземні води (це десь близько 950 млн кубометрів) – використовувалася для потреб місцевого населення. І коли окупанти говорили, що Україна нібито влаштовує екоцид, тероризує людей, ми завжди відповідали: Слухайте, у вас для населення місцевої води вдосталь, – наголосила Ташева.

За її словами, води не вистачало лише на якісь сільськогосподарські та промислові об’єкти або ж військові бази, тому перше, що зробила РФ – відновила її постачання Північнокримським каналом.

Ташева також нагадала, що з 2014 року окупанти почали видавати дуже багато ліцензій на видобуток підземних вод, що потім вплинуло на екологічну ситуацію, оскільки відбулося засолення ґрунтів.

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