Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму

Таміла Ташева
Фото: Офіс президента

Постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону Єдині новини пояснила, чому всі звинувачення з боку російських окупантів у нібито екоциді на півострові через перекриття Північнокримського каналу безпідставні.

У коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку вона заявила, що до 2014 року Україна в Крим постачала понад 1 млрд кубометрів води цим каналом, з яких близько 75% йшло саме на агропромисловий комплекс, промисловість тощо.

– Але вся місцева вода – ті ж стічні води, які накопичувалися, підземні води (це десь близько 950 млн кубометрів) – використовувалася для потреб місцевого населення. І коли окупанти говорили, що Україна нібито влаштовує екоцид, тероризує людей, ми завжди відповідали: Слухайте, у вас для населення місцевої води вдосталь, – наголосила Ташева.

За її словами, води не вистачало лише на якісь сільськогосподарські та промислові об’єкти або ж військові бази, тому перше, що зробила РФ – відновила її постачання Північнокримським каналом.

Ташева також нагадала, що з 2014 року окупанти почали видавати дуже багато ліцензій на видобуток підземних вод, що потім вплинуло на екологічну ситуацію, оскільки відбулося засолення ґрунтів.

Читайте також
У Британії вважають, що лише деокупація Криму закінчить війну – The Guardian
Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму

 

Війна в Україні, водопостачання, Крим, Офіс президента, Російська агресія, Таміла Ташева
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Додаткові 30 тис. грн для військових. У Генштабі закликали не займатись популізмом
ЗСУ
Перевірив кордон з Білоруссю та нагородив військових.Зеленський відвідав Волинь
Зеленський на Волині
Назвала Зеленського гарною людиною: суд Москви оштрафував пенсіонерку
пенсіонерка
Знищені ґрунти, військові бази та міст: Ташева про екологічну катастрофу в Криму
Російські окупанти в Криму
ППО Patriot в Україні та черговий обстріл Херсону: 420-й день війни (онлайн)
Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (19.04.2023)
Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (19.04.2023)
Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (19.04.2023)
Ташева розповіла, яка ситуація з водопостачанням у Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь