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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У небі Києва бачили яскравий спалах: кадри очевидців

У небі Києва бачили яскравий спалах: кадри очевидців
Фото: Depositphotos

Сьогодні пізно ввечері у Києві пролунав вибух, а небо осяяв яскравий спалах. Відео очевидців та що це було – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Що побачили містяни

Камери відеоспостереження у деяких районах столиці зафіксували яскравий спалах у небі, а в інших частинах Києва можна було вгледіти навіть падіння згустку світла.

Факти ICTV зібрали всі відео із соцмереж.

Що це було

У КМВА повідомили, що яскравий спалах став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

– Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків – була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

До цього жителі у соцмережах висували різні версії, наприклад, хтось думав, що це весняна гроза.

За однією з версій, у цей момент у небі можна було спостерігати падіння супутника NASA.

Крім того, дехто з очевидців писав, що нібито бачив, як на землю падав метеорит.

Нагадаємо, що 19 квітня у Києві за хвилину до тривоги пролунав вибух.

Андрій Єрмак, Війна в Україні, Київ, Російська агресія
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