В Україні з’явиться новий спосіб верифікації військовополонених – Лубінець
Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні РФ.
Про це у Telegram повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що 19 квітня він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписав Меморандум про співробітництво.
– Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень, – повідомив омбудсмен.
Лубінець зауважив, що наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території РФ.
Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу уповноваженого, представники офісу звертатимуться до КНДІСЕ, а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.
– Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні, – наголосив Лубінець.
Він також каже, що окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували у полоні.
Фото: Дмитро Лубінець