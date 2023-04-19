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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україні з’явиться новий спосіб верифікації військовополонених – Лубінець

В Україні з’явиться новий спосіб верифікації військовополонених – Лубінець

Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні РФ.

Про це у Telegram повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що 19 квітня він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписав Меморандум про співробітництво.

– Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень, – повідомив омбудсмен.

Лубінець зауважив, що наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території РФ.

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В Україні з’явиться новий спосіб верифікації військовополонених – Лубінець

Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу уповноваженого, представники офісу звертатимуться до КНДІСЕ, а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.

– Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні, – наголосив Лубінець.

Він також каже, що окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували у полоні.

Фото: Дмитро Лубінець

Війна в Україні, Дмитро Лубінець, полон
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