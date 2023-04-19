Росіянин, який заявив, що вбивав дітей та інших цивільних осіб під час служби в приватній військовій компанії Вагнера в Україні, схоже, відмовився від своїх слів, припустивши, що його шантажем змусили зробити це.

Йдеться про Азамата Ульдарова, колишнього засудженого, який виступив зі спростуванням у відеозверненні до російського інформаційного агентства РІА-ФАН. Невідомо, чи були якісь умови для інтерв’ю.

Раніше він та інший колишній ув’язнений, Олексій Савичев, дали довгі та незв’язні інтерв’ю російській правозахисній групі Gulagu.net, розповівши, що вони були серед десятків тисяч бойовиків Вагнера, завербованих із російських в’язниць для боротьби в Україні.

У бесіді із засновником Gulagu Володимиром Осечкіним Ульдаров сказав, що застрелив маленьку дівчинку, назвавши це “рішенням керівництва”.

– Мені не дозволили нікого випустити живим, тому що моя команда була вбивати все, що трапиться мені на шляху, – сказав він, оцінивши, що дівчинці було п’ять або шість років.

В інтерв’ю Telegram-каналу, що підконтрольний ватажку групи Вагнера Євгену Пригожину, Ульдаров сказав, що був п’яний, коли давав інтерв’ю, і стверджував, що Осечкін шантажував його з приводу його перебування у в’язниці.

На запитання російського Telegram-канала: “Вони змусили вас сказати те, що ви сказали на відео, правильно?”. Ульдаров відповів: “Правильно. Я повинен був це сказати, тому що в мене не було вибору”.

– Я сказав усе, що мені сказали сказати, – сказав потім Ульдаров.

Він також назвав ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина “чудовим хлопцем”, піднявши вгору великий палець, а потім додав, що “він врятував нам життя”.

Але Осечкін з Gulagu, який перебуває у Франції, заявив CNN, що він підтримує зміст своїх інтерв’ю з цими двома чоловіками, посилаючись на спростування Ульдарова як на доказ того, як швидко замовчуються інакомислячі голоси в Росії.

Осечкін також стверджує, що обом інтерв’юерам, Ульдарову і Савичеву, погрожували вбивством, якщо вони не відмовляться від своїх заяв. Савичев розповів Гулагу, що його підрозділ отримав наказ вбивати всіх чоловіків у віці 15 років і старше.

Перед цим Пригожин закликав добровільно здатися колишнього ув’язненого Олексія Савичева, який в інтерв’ю Gulagu.net розповів про військові злочини вагнерівців в Україні.

У зверненні, яке поширили Telegram-канали, ватажок вагнерівців заявив, що його підлеглі вже добу розшукують Савичева і не можуть знайти, тож колишньому найманцю та ув’язненому слід зв’язатися з “колл-центром ПВК “Вагнер”, сказав Пригожин.

– Я даю гарантію, що його ніхто не буде переслідувати – ні згідно із законом, ні якимось ще чином. Йому потрібно повідомити про те, для чого він дав цю фальсифікацію, хто за цим стоїть, у який спосіб його шантажували, і чи були поставлені ще якісь завдання, – каже Пригожин.

Ватажок ПВК запевняє, що не буде “трясти скелети в шафі”, через які Савичев погодився співпрацювати з Gulagu.net.

Джерело : CNN

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