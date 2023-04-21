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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Естонія відправить Україні снаряди та прилади нічного бачення – Міноборони

Естонія відправить Україні снаряди та прилади нічного бачення – Міноборони
Фото: Pixabay

Естонія передасть Україні артилерійські снаряди калібром 155 мм та прилади нічного бачення.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

– Ініціатива Естонії направити в Україну мільйон снарядів пройшла через інституції Європейського Союзу з безпрецедентною швидкістю, і зараз Україні потрібні швидкі рішення від європейських союзників, щоб ці снаряди дійсно потрапили в Україну. Тобто після великого і швидкого політичного кроку наступний крок – запакувати все і відправити його в Україну, що ми з цим пакетом і робимо, – сказав він.

Це відбудеться у рамках угоди Європейського Союзу щодо відправки ЗСУ мільйона снарядів.

Кількість снарядів не уточнюється. Повідомляється, що Естонія також передасть ЗС України боєприпаси до стрілецької зброї.

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Ханно Певкур

Війна в Україні, Військова техніка, Естонія, Україна
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