Естонія відправить Україні снаряди та прилади нічного бачення – Міноборони

Естонія передасть Україні артилерійські снаряди калібром 155 мм та прилади нічного бачення.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

– Ініціатива Естонії направити в Україну мільйон снарядів пройшла через інституції Європейського Союзу з безпрецедентною швидкістю, і зараз Україні потрібні швидкі рішення від європейських союзників, щоб ці снаряди дійсно потрапили в Україну. Тобто після великого і швидкого політичного кроку наступний крок – запакувати все і відправити його в Україну, що ми з цим пакетом і робимо, – сказав він.