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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Хочуть зірвати контрнаступ ЗСУ. У ГУР заявили, що РФ змінює тактику ракетних атак

ракетні удари ракета
Фото: Міноборони

Війська РФ змінюють тактику ракетних ударів по Україні. Наразі вони накопичують ресурси, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що порівняно з зимовим періодом, спостерігається зміна тактики ракетного терору, оскільки перший етап провалився – енергетичний ракетний бліцкриг зазнав фіаско.

– Так, сьогодні тактика змінюється, і ця умовна перерва застосовується для накопичення. Тільки завдання будуть іншими – це значною мірою не об’єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії, – сказав Юсов.

Представник розвідки додав, що окупанти подібні спроби робили і раніше, на першому етапі повномасштабного вторгнення.

– Якщо ми говоримо про зимовий період, то заявлялись військові цілі, але цілями були саме мирні об’єкти, об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Сьогодні тактика буде іншою, – наголосив він.

Водночас, за його словами, відновити той ракетний потенціал за кількістю і якістю, який вже витрачений в період повномасштабного вторгнення, РФ не зможе, навіть якщо буде тримати паузу до вересня, а “до вересня вона тримати паузу не буде”.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що найбільш боєздатна частина армії РФ уже знищена.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Розвідка
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