Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Якими будуть зарплати військових у 2023 році
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР

Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін знищив найбільш боєздатну частину армії РФ, коли відправив її на війну проти України.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що росіяни ще можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції, однак в цілому війська РФ переходять до стратегічної оборони.

За його словами, розпіарений зимовий наступ РФ давно позаду, а завдання ворога провалені. Окрім того, в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

– Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої й законсервованої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку, – додав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення окупованих територій України.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що у місті зростає напруження серед окупантів та колаборантів на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ. Вороги посилюють репресії та перевірки місцевих жителів на вулицях, ходять по домівках.

Читайте також
У Кремлі після вояжу Путіна вперше згадали про угруповання Дніпро: про що це свідчить
Російський військовий

Джерело: телемарафон

Андрій Юсов, Війна в Україні, Розвідка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обговорили подальшу співпрацю: Сергій Наєв провів робочу зустріч із командувачем Об’єднаних сил ЗС Канади
Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва
Leopard 2
Окупанти завдають ударів по Україні новою партією дронів – Гуменюк
Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР
Якими будуть зарплати військових у 2023 році
Зарплати військових
У Кремлі після вояжу Путіна вперше згадали про угруповання Дніпро: про що це свідчить
Російський військовий
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь