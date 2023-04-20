Найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні – ГУР

Російський диктатор Володимир Путін знищив найбільш боєздатну частину армії РФ, коли відправив її на війну проти України.

Про це в етері телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що росіяни ще можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції, однак в цілому війська РФ переходять до стратегічної оборони.

За його словами, розпіарений зимовий наступ РФ давно позаду, а завдання ворога провалені. Окрім того, в окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року.

– Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки, нехай навіть часто застарілої й законсервованої. Але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її власне Путін, пославши у м’ясорубку, – додав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що Сили безпеки та оборони своєю чергою готуються до звільнення окупованих територій України.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що у місті зростає напруження серед окупантів та колаборантів на тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ. Вороги посилюють репресії та перевірки місцевих жителів на вулицях, ходять по домівках.

Джерело: телемарафон