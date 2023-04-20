У Київській області чути звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Факти ICTV.

Повідомлялось про потужний вибух, який було чутно на лівому березі Києва.

Водночас в Київській обласній військовій адміністрації раніше попереджали, що в Броварському районі області “може бути гучно”.

– Там сьогодні пройде знищення вибухонебезпечних предметів, – пояснили в ОВА.

Обласна влада закликала зберігати спокій та зазначила, що це планові роботи.

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