Ще мінус 670 окупантів: ЗСУ ліквідували вже понад 184 тис. військових РФ

Українські захисники на 421-шу добу повномасштабної війни ліквідували вже орієнтовно 184 420 російських окупантів.

Лише протягом 19 квітня в армії РФ стало менше на 670 солдатів.

Крім того, Збройні сили України спалили два танки, 10 бойових броньованих машин, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спеціальної техніки, шість артилерійських систем, одну одиницю реактивних систем залпового вогню.

У небі над Україною ЗСУ приземлили 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 20 квітня 2023

особового складу ‒ близько 184 420 (+670),

танків ‒ 3 667 (+2),

бойових броньованих машин ‒ 7 120 (+10),

артилерійських систем – 2 825 (+6),

реактивних систем залпового вогню – 539 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 285,

літаків – 308,

гелікоптерів – 293,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 386 (+10),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 707 (+15),

спеціальної техніки ‒ 332 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 421-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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