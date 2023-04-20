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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Схоже на болід. Експерти прокоментували загадковий спалах над Києвом

метеор болід
Фото: Pixabay

Таємничий яскравий спалах, який пізно ввечері спостерігали жителі Києва та навколишній міст і сіл, навряд чи був спричинений супутником NASA.

Про це заявили експерти The Alpha Centauri – відомого некомерційного освітнього проєкту про космос.

На їхню думку, кияни в небі бачили болід – великий яскравий метеор, що має вигляд вогняної кулі. Науковці говорять, що такі метеори доволі рідкісне явище на Землі.

Болід входить в атмосферу із надзвуковою швидкістю. Його поверхня сильно нагрівається через тертя об атмосферу, і навколо метеора утворюється велика яскрава оболонка з розжарених газів. Політ боліда дуже гучний, схожий на звуки грому.

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Схоже на болід. Експерти прокоментували загадковий спалах над Києвом

А те, що це не міг супутник NASA експерти пояснюють тим, що траєкторія його польоту у той час не проходила над Україною.

Що таке болід, який міг спричинити спалах над Києвом

The Alpha Centauri

У Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК) Національної системи сейсмічних спостережень повідомили, що напередодні о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія.

Розрахункове місце епіцентру вибуху – Київська область.

– Подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється, – наголосили в ГЦСК.

Що таке болід, який міг спричинити спалах над Києвом

ГЦСК

Раніше повідомлялося, що причиною яскравого спалаху в Києві ввечері 19 квітня могло стати падіння супутника RHESSI. NASA анонсувало, що їхній 300-кілограмовий супутник увійде в атмосферу саме цього дня.

Згодом у NASA заявили, що то був не їхній супутник.

NASA, Київ, метеорит
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