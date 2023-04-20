Що таке болід, який міг спричинити спалах над Києвом

Схоже на болід. Експерти прокоментували загадковий спалах над Києвом
Таємничий яскравий спалах, який пізно ввечері спостерігали жителі Києва та навколишній міст і сіл, навряд чи був спричинений супутником NASA.
Про це заявили експерти The Alpha Centauri – відомого некомерційного освітнього проєкту про космос.
На їхню думку, кияни в небі бачили болід – великий яскравий метеор, що має вигляд вогняної кулі. Науковці говорять, що такі метеори доволі рідкісне явище на Землі.
Болід входить в атмосферу із надзвуковою швидкістю. Його поверхня сильно нагрівається через тертя об атмосферу, і навколо метеора утворюється велика яскрава оболонка з розжарених газів. Політ боліда дуже гучний, схожий на звуки грому.
А те, що це не міг супутник NASA експерти пояснюють тим, що траєкторія його польоту у той час не проходила над Україною.
У Головному центрі спеціального контролю (ГЦСК) Національної системи сейсмічних спостережень повідомили, що напередодні о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія.
Розрахункове місце епіцентру вибуху – Київська область.
– Подія, ймовірно, пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється, – наголосили в ГЦСК.
Раніше повідомлялося, що причиною яскравого спалаху в Києві ввечері 19 квітня могло стати падіння супутника RHESSI. NASA анонсувало, що їхній 300-кілограмовий супутник увійде в атмосферу саме цього дня.
Згодом у NASA заявили, що то був не їхній супутник.