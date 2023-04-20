На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 19 квітня.

Він повідомив, що повертається з відрядження, в рамках якого був на Волині та на кордоні, зокрема, з Білоруссю.

– Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави, – сказав він.

Президент вручив нагороди українським прикордонникам, які “разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема на найтяжчих напрямках”.

Зеленський також повідомив, що Україна готує й нові підрозділи, що складатимуться саме з прикордонників.

– Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо, – сказав він

Окремо Володимир Зеленський прокоментував розвиток областей України, зокрема, зачепив тему Волинської області.

– Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо. Дуже скоро, – сказав президент.

Український лідер додав, що Київ готує й міжнародні кроки “не лише на цей тиждень, а загалом на найближчий час”.

Президент також подякував Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який було оголошено сьогодні.

– І окремо хочу відзначити сьогодні наших захисників і захисниць неба – Повітряні сили та відповідні підрозділи інших родів військ. На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші, – сказав Володимир Зеленський.

Український лідер окремо подякував воїнам 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування Південь та мобільній вогневій групі 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування Схід. Він пояснив, що протягом доби ці воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, Київської області та інших міст.

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