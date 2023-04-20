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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Випадково лайк натисну – 12 років в’язниці: росіянка жаліється окупанту у новому перехопленні ГУР

російський окупант

Подруга військовослужбовця РФ розповідає про новий закон, який забороняє коментувати чи обговорювати війну в Україні. За порушення загрожує до 12 років ув’язнення.

Про це йдеться у новому аудіоперехопленні.

– Я тобі кажу “про дискримінацію російської армії, або ще чогось там, або висвітлення тих дій, які там відбуваються”, так, карається законом до 12 років ув’язнення. Якщо я ще сусіду, хоч комусь скажу щось таке…а той просто візьме комусь скаже в органи, що я така нехороша — до мене в гості приїдуть. Пост в інтернеті виставлю якийсь, випадково лайк кудись натисну — до мене в гості приїдуть, одразу ж дискредитація нах*й і все, – йдеться у відео.

Раніше окупант розповів про “зачистку” мирного населення  в Україні.

Фото: ГУР

Армія Росії, Війна в Україні, Росія
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