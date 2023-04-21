РФ почала атакувати портову інфраструктуру Херсонщини – Гуменюк

У Херсонській області останнім часом російські військові намагаються поцілити в рекреаційні об’єкти вздовж узбережжя.

Крім того, окупанти почали атакувати портову інфраструктуру.

Як повідомила в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, так загарбники відчайдушно знищують потужності регіону.

– Усе, що херсонці прагнуть відродити після окупації, ворог методично намагається знищити, – наголошує Наталія Гуменюк.

Тож жителі регіону перебувають не лише під вогневим тиском, оскільки руйнування після кожного обстрілу – дуже потужні, а й під психологічним та економічним.

Переважно окупанти атакують область керованими авіаційними бомбами.

Намагаються використовувати й артилерію. Але з цим у загарбників складніше, оскільки контрбатарейна боротьба Сил оборони України є досить ефективною.

Нагадаємо, що російські війська активно бомблять поля на правобережжі Дніпра, які самі ж замінували, щоб завадити розвитку економіки деокупованих територій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 422-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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