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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

США прискорять поставки танків M1 Abrams в Україну

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Сполучені Штати прискорять темпи поставок своїх основних бойових танків M1 Abrams в Україну.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін за результатами зустрічі Контактної групи з оборони України.

– Ми також прискорили наші плани щодо поставки M1 Abrams, щоб забезпечити Україну більшою кількістю бронетехніки в найближчі місяці, – сказав він.

Він додав, що українські танкові екіпажі зможуть розпочати навчання на основних бойових танках США вже за кілька тижнів у Німеччині.

Очікується, що 31 танк M1 Abrams прибуде до ФРН наприкінці травня, де на полігоні Графенвер їх опановуватимуть українські військові. Передбачається, що тренування триватимуть 10 тижнів, раніше повідомляли у Пентагоні.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі додав, що американські M1 Abrams зможуть змінити ситуацію на полі бою.

– Я упереджений, але, на мою думку, танки M1 — найкращі у світі. Є й інші досить гарні танки, як, наприклад, Leopard, їх також нададуть (Україні, – Ред.). Але я щиро вважаю, що танк M1, коли його поставлять, вплине на ситуацію (на полі бою, – Ред.), – сказав Марк Міллі.

Нагадаємо, загалом країни Заходу, які брали участь у засіданні Рамштайн 21 квітня 2023, домовились поставити Україні 230 танків та понад 1,5 тис. броньованих машин.

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Ллойд Остін, Пентагон, Рамштайн, США, Танки для України
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