Потребує перевіркиІлля Нежигай, редактор стрічки
У Хмельницькій області чутно вибухи
У Хмельницькій області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За даними порталу, що відстежує активність російських окупантів, вибухи в Хмельницькій області можуть бути пов’язані зі збиттям ворожих об’єктів, що можуть бути дронами-камікадзе.
Наразі інформацію щодо вибухів не коментували ані представники влади, ані військові.
Нагадаємо, в ніч проти 21 квітня на території України була оголошена повітряна тривога практично в усіх областях.
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