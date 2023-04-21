У Хмельницькій області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За даними порталу, що відстежує активність російських окупантів, вибухи в Хмельницькій області можуть бути пов’язані зі збиттям ворожих об’єктів, що можуть бути дронами-камікадзе.

Наразі інформацію щодо вибухів не коментували ані представники влади, ані військові.

Нагадаємо, в ніч проти 21 квітня на території України була оголошена повітряна тривога практично в усіх областях.

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