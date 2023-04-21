У Києві під час повітряної тривоги прогримів вибух.

Перед звуком вибуху в українській столиці та області було оголошено повітряну тривогу.

Оновлено о 1:48. Київська ОВА попередила про збереження загрози у області.

– Загроза у пристоличному регіоні зберігається! Сили ППО працюють по цілях. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях до відбою, – повідомили в ОВА.

Спочатку керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що працює ППО.

Згодом у Київській військовій обласній адміністрації також підтвердили, що в області працює ППО.

– У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші, – йдеться у повідомленні.

В КОВА закликали у жодному разі не знімати та не викладати в мережу роботу засобів протиповітряної оборони.

Згодом у соцмережах повідомили про ще один вибух у Києві близько 1:27 21 квітня, який було чути в одному з районів столиці. Інформацію про повторні вибухи поки що не підтвердили офіційні особи.

Вибуху передувало оголошення повітряної тривоги в усіх областях України. Спочатку повідомлялось, що на зліт пішов літак РФ МіГ-31К, але згодом повідомлялось про загрозу атаки Shahed.

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