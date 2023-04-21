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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Україна тримає оборону Бахмута попри заклики США вивести війська – Washington Post

місто Бахмут
Фото: Depositphotos

США давали похмурий прогноз Україні щодо утримання Бахмута і пропонували Києву залишити місто. Але вже багато місяців ЗСУ стримують натиск російських найманців.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Оцінки США були похмурими вже в січні. Вашингтон попереджав про потенційне оточення Сил оборони України в Бахмуті і пропонував Києву вивести підрозділи з міста.

У злитих документах Пентагону під грифом цілком таємно попереджали, що постійне просування російських військ із листопада поставило під загрозу здатність України утримувати місто. А українські сили, ймовірно, опиняться під загрозою оточення, якщо не виведуть війська протягом наступного місяця.

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Але офіційний Київ назвав утримання Бахмута важливим завданням. Це необхідно для підтримки національного морального духу і позбавлення Росії права похвалитися будь-яким територіальним придбанням.

Офіційний Київ заявляє, що продовження оборони Бахмута послабило сили Росії, адже там було ліквідовано багато найманців угруповання Вагнера.

Полковник Павло Паліса, який курує боротьбу за Бахмут, заявив, що й не знав про американські розвіддані чи рекомендації щодо того, як використати боротьбу в Бахмуті для отримання додаткових переваг.

Паліса зазначає, що здатність утримувати частину Бахмута на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, є поєднанням класичної війни в місті та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.

Після того як російські війська прорвали периметр Бахмута, Паліса сказав, що відтягнув свої сили в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції.

За словами полковника, дуже важливо мати очі в повітрі, щоб точно бити по ворогу.

– Якщо у нас немає очей у повітрі, ми не можемо уразити ворога артилерійським вогнем. Це важливо, тому що у нас не так багато артилерійських снарядів. Тому наш артилерійський вогонь має бути точним, – заявив Паліса.

Україна також почала маскувати “домашню точку” безпілотника або координати місцеперебування підрозділу, який керує дроном. Якщо росіяни засічуть український безпілотник, то “домашня точка” дрону може “опинитися” десь в Австралії.

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Джерело: The Washington Post
Бахмут, Війна в Україні, Пентагон
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