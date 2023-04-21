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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

В ISW пояснили, навіщо РФ зберігає КПП на межах з окупованими територіями

Російський військовий

Росія має намір зберегти контрольно-пропускні пункти між РФ та тимчасово окупованими територіями України з міркувань безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Блокпости на контрольно-пропускних пунктах значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області, однак РФ не збирається від них відмовлятися.

Згідно з даними зі звіту, російські воєнкори заявляють, що блокпости та КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області.

Аналітики вважають, що Путін, імовірно, намагається виправити затримки шляхом розширення штату, щоб прискорити перевірки на пунктах пропуску, і не думає про можливість усунення цих перешкод.

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Джерело: ISW
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