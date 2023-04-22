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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До РФ окупанти намагалися вивезти 14 вантажівок поранених. Їх не пропустили

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

У понеділок, 17 квітня, з тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області РФ, загарбники намагалися вивезти свої поранених.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для медичної евакуації поранених залучили 14 вантажних автомобілів.

Проте при спробі перетину державного кордону України на територію РФ, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її.

Відомо, що під час перевезення частина військовослужбовців ворога не вижила, адже вони не отримали належної медичної допомоги, наголошують у Генштабі.

Іншу частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезли до шпиталю, який розгорнули на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Луганська область, Російська агресія
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