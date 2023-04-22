Під Мар’їнкою РФ замінила десантників “штурмовими Z-підрозділами” – Дмитрашківський

РФ перекинула під Мар’їнку Донецької області так звані штурмові підрозділи Z. Вони замінили десантників, яких після значних втрат відвели на відновлення.

Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, до штурмових підрозділів почали набирати за принципом ПВК Вагнера – тобто людей із кримінальним минулим.

– Існує окремий статут для цих підрозділів, який чітко визначає, що поранених з поля бою не евакуюють. Чому? Щоб не відволікати від штурмових дій особовий склад, який не пошкоджений, – пояснив Дмитрашківський.

За його словами, до них потрапили документи ворога про ці “штурмові роти Z” 8 загальновійськової армії РФ, в яких чітко зазначено, що на їх підготовку виділяється лише 10-15 днів.

– Це дуже мало для підготовки підрозділу, який має працювати злагоджено. Але в Росії навіть не ведуть облік людей, які загинули у цих підрозділах, – додав військовий.

Загалом, якщо брати ситуацію в районі Авдіївки та Мар’їнки, як зауважив Дмитрашківський, вона залишається дуже складною, обстріли не припиняють ні вдень, ні вночі, проте жодна з атак ворога не була успішною.

За даними Генштабу, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу Сили оборони відбили 53 атаки окупаційних військ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.