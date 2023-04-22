Нещодавно отримані зенітні ракетні комплекси Patriot суттєво посилили протиповітряну оборону України. Вони допоможуть протидіяти російським літакам, які тероризують нашу країну керованими авіабомбами.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Patriot, які прийшли, – це суттєве підсилення. Ми знаємо, що комплекс має значно більшу дальність, ніж С-300, і це допоможе нам на певних напрямках, де зараз противник застосовує, зокрема, керовані авіабомби з літаків СУ-35, – наголосив Ігнат.

Він нагадав, що Україна ще чекає на комплекси SAMP/T та NASAMS.

Речник зазначив, що системи Patriot допоможуть “тримати трішки далі, на відстані російські літаки від наших кордонів”. Однак повністю проблему захисту неба над Україною вони не вирішать.

– Повністю проблему можна вирішити завдяки F-16. Тому що це та зброя, яка може оперативно реагувати і бути там, де треба, – пояснив Ігнат.

Він додав, що Україна вже фактично отримала весь спектр західного озброєння, яке обіцяли партнери. Але щоб “пазл склався”, потрібні багатофункціональні винищувачі F-16.

Юрій Ігнат також нагадав, що атаки РФ по критичній інфраструктурі України дронами Шахед (Shahed) та крилатими ракетами “суттєво виснажили нашу ППО”, тож її потрібно постійно підсилювати, зокрема і ракетами.

19 квітня в Міністерстві оборони України підтвердили отримання ЗРК Patriot. До нашої країни прибули комплекси від США, Нідерландів та Німеччини.

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