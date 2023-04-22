Військовий РФ розповів про нібито захоплення танку Leopard, примусове відправлення людей в атаки і нібито участь дітей у боях.

Про це йдеться у черговому аудіоперехопленні ГУР Міноборони України.

– Взяли типу з Леопардом, із цим танком, – каже окупант.

Російський військовий розповідає, навіть якщо військові відмовляються йти в атаку, їм однаково не уникнути смерті. Адже за таке відправляють до в’язниці, а звідти – знову до армії.

– Я краще 500-м поїду, нах*й, типу відмова. Типу я краще в тюрмі посиджу, вийду нах*й. У в’язниці посидиш, знову сюди направлять нах*й, – каже окупант.

До речі, раніше повідомлялося, що у Росії ФСБ проводить чистку у внутрішніх органах.

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