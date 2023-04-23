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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Американські законодавці закликали Росію негайно повернути депортованих українських дітей

Американські законодавці закликали Росію негайно повернути депортованих українських дітей
Фото: Depositphotos

Члени Конгресу США на засіданні комітету із закордонних справ засудили депортацію українських дітей і внесли відповідну резолюцію в Палату представників і Сенат.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначено, що такі слухання допомагають знайти нові важелі й способи притягти до відповідальності винних.

– Учасники засідання навели факти, коли окупанти буквально виривали дітей із сімей, відвозили до таборів, де вони живуть у нелюдських умовах. У місцях перебування на них тиснуть пропагандою. У такий спосіб намагаються перевиховати та примусити до покори. Це не лише воєнний злочин, це ознака геноциду і спроба стерти саму ідентичність нації, – йдеться у повідомленні.

За словами конгресменів, виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за цим звинуваченням – це перший із багатьох важливих кроків для притягнення вищого політичного керівництва РФ до відповідальності.

– Ця резолюція має продемонструвати, що американський народ підтримує прагнення українців боротися за свою демократію та повернення цих дітей до їхніх домівок, – наголосили американці.

За даними Європарламенту, кількість викрадених окупантами українських дітей, яких примусово депортували на територію Російської Федерації, може становити від 16 до 300 тис.

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Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Війна в Україні, Депортація, США
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