Чому авіабомби все частіше падають у Росії: відповідь Мусієнка

Нещодавні вибухи у Бєлгороді пов’язані з “позаштатними ситуаціями” щодо переорієнтації російських ФАБів на функції керованих авіабомб на кшталт Джейдамів.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Справа у гонці озброєнь, у яку Росія влізла з США. Є Джейдами — наші Сили оборони, Повітряні сили, використовують. Це керована бомба дальністю 73 км, вона адаптована, фактично з бомби створюється ракета, яка летить на 70 км, там датчики GPS, над нею обладнання у вигляді крил. Росія вирішила зробити це зі своїми ФАБами, але вони важкі. Це 1,5-тонна бомба. Вони їх підвішують, але у них вже не вперше позаштатні ситуації пов’язані з тим, що їм потрібно набрати швидкість, висоту. І ця бомба фактично уже готова до використання, а пілоти ще не готові її запустити. Вона активується — і що йому з нею робити. Він на посадку з нею піти не може, бо вона вибухне, він її нікуди вже не може діти. І вони роблять скид. А де вони роблять скид – це вже питання, – пояснив експерт.

Крім того, він зазначив, що через перекидання сил Росія наразі не прикрита, що створює прогалину, якою можна скористатися за можливості.

Нагадаємо, вночі 20 квітня в Бєлгороді пролунав потужний вибух на одному з центральних перехресть міста. Вибуховою хвилею потрощило сусідній будинок та автомобілі.

Згодом з’явилося відео моменту падіння російської бомби в Бєлгороді.

Згодом у місті на вулиці Шаландіна, де з літака Су-34 впала авіабомба , знайшли ще один авіаційний боєприпас.

Фото: Жесть Белгород

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