Росія з безпілотників атакувала Нікополь, внаслідок чого постраждали троє місцевих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

– Це черговий доказ того, що маємо справу з терористами. Вони вкотре атакували місто з безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи, – написав він у Telegram.

Лисак зазначив, що один чоловік 33 років отримав осколкові поранення, ще двоє – з мінно-вибуховими травмами та контузіями.

У свою чергу мер Нікополя Олександр Саюк повідомив, що через обстріл у місті пошкоджено комунальну будівлю, зокрема, два приватні житлові будинки, два гаражі та автомобіль.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що вранці, 23 квітня, РФ вже била по Нікополю на Дніпропетровщині за допомогою дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Сергій Лисак

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