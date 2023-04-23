Дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування. Інші ЗРК в дорозі до своїх позицій.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

На питання журналістів, чи вже відпрацьовував американський зенітно-ракетний комплекс Patriot удари по ворожих повітряних об’єктах, Ігнат продемонстрував своє фото поруч із комплексом та повідомив, що зазначена система ППО вже стоїть на бойовому чергуванні.

– Командувач теж про це вже оголосив. Він відвідав вже один з дивізіонів… подивився, як цей дивізіон вже заступив на бойове чергування. Поспілкувався з людьми та подякував їм, що раніше закінчили навчання (на ЗРК Patriot, – Ред.). Тому що терміни більші були… Але хлопці швидше повернулись, розуміючи, наскільки вони зараз тут потрібні, – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ЗРК Patriot допоможе Україні захиститись від ворожих балістичних та аеродинамічних цілей.

– Один з дивізіонів вже заступив, вже працює… Інші (ЗРК, – Ред.), які нам обіцяли – в дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіваємося, що будуть результати, зокрема й проти рашистських літаків, – сказав він.

Юрій Ігнат також повідомив, що Російська Федерація вже певний час використовує проти України керовані авіабомби, що дозволяє ворогу не залітати в зону ураження українських ППО. Водночас він не уточнив, чи зможе російська авіація завдавати таких саме ударів при бойовому чергуванні ЗРК Patriot.

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