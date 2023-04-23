Росіяни атакують дронами Нікополь – РВА

Вранці, 23 квітня, росіяни б’ють по Нікополю на Дніпропетровщині за допомогою дронів.

Про це написав глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

– Нікополь – застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!, – йдеться у повідомленні.

Ввечері, 22 квітня, окупанти вдарили по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині безпілотникомом з вибуховим снарядом.

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