Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Мінус 660 окупантів, 8 танків та 12 артсистем: втрати РФ за добу
Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 187 080 військових, з них 660 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати Росії з 24.02.22 по 24.04.23:
- танків ‒ 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,
- артилерійських систем – 2849 (+12) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 289 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 339 (+0).
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіянам катастрофічно не вистачає медперсоналу на полі бою.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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