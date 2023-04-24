Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 187 080 військових, з них 660 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 24.04.23:

танків ‒ 3683 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 7139 (+8) од,

артилерійських систем – 2849 (+12) од,

РСЗВ – 539 (+0) од,

засобів ППО ‒ 289 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2413 (+11),

крилатих ракет ‒ 911 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5753 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 339 (+0).

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що росіянам катастрофічно не вистачає медперсоналу на полі бою.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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